В МИД Польши отреагировали на просьбу Украины сбивать ракеты РФ

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что просьба Украины сбивать российские ракеты с территории стран НАТО является вопросом для обсуждения.

Об этом сказал представитель МИД Польши Павел Вронский RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Вронский отметил, что Украина действительно просит соседей, чтобы они сбивали вражеские ракеты со своей территории.

"Украинская сторона выдвигает такое требование, чтобы польские военные, польская противовоздушная оборона сбивали ракеты, которые пролетают над украинской территорией", – сказал Вронский.

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Он отметил, что это вопрос для дискуссии, и добавил, что потенциальное сбивание ракет связано с рядом предпосылок.

"Например, технические, касающиеся дальности действия этих ракет, а также юридические вопросы. Что будет, если обломки такой ракеты уничтожат чье-то имущество или повлекут чью-то смерть, ведь, в конце концов, эта ракета не растворится в воздухе", – сказал он.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о просьбе Киева к союзникам сбивать российские ракеты со своей территории и отметил, что если они не хотят этого делать – есть альтернатива.

Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters настоял, что государства НАТО могли бы сбивать российские ракеты над Украиной.

Ранее президент выражал непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, но боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.