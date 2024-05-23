Посол при НАТО: В переговорах о Patriot для Украины есть "определенное продвижение"

Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что в обсуждениях о поставках Киеву дополнительных ЗРК Patriot есть "определенное продвижение".

Об этом Галибаренко рассказала в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Посол отметила, что сейчас идет работа "на всех уровнях" относительно потенциальных поставок Patriot, но она признала, что это "нелегкая задача".

"Отнюдь не у всех стран НАТО есть системы Patriot, которые нам необходимы, чтобы сбивать российскую баллистику. В тех странах, у которых есть Patriot, кроме США, – единицы таких систем, и они вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране и иногда будущих выборов", – пояснила Галибаренко.

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Впрочем, как она заверила, несмотря на сложности, есть "определенные подвижки".

"Не могу говорить об этом в деталях, но некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы Patriot. Они, конечно, ставят вопрос, чем эти системы заменить, и этот момент мы также должны принимать во внимание", – отметила посол.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил накануне, что условием предоставления Украине румынской системы Patriot является то, что это не должно привести к ослаблению противовоздушной обороны страны.

А посол Украины в США Оксана Маркарова надеется на "смелые решения" от Соединенных Штатов в ожидании крайне необходимых ЗРК Patriot.

Сейчас среди государств НАТО только Германия откликнулась на просьбу Украины предоставить батарею Patriot, соответствующее обучение уже началось.