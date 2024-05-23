Больше европейцев начали оптимистично смотреть на будущее ЕС

Накануне выборов в Европарламент опрос показал рост количества людей в ЕС, которые с оптимизмом смотрят на будущее Евросоюза.

Об этом свидетельствует последний опрос Eurobarometer, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, более шести из десяти граждан в ЕС (62%) оптимистично настроены относительно будущего Европейского Союза, что свидетельствует о незначительном росте по сравнению с предыдущим опросом осенью 2023 года, когда таких опрошенных был 61%.

Их доверие к ЕС также выросло и сейчас составляет 49%, тогда как доверие к национальным правительствам – 33%.

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Почти шесть граждан ЕС из десяти довольны тем, как работает демократия в ЕС (57%) и в их странах (58%).

Почти три четверти респондентов (74%) заявили, что чувствуют себя гражданами ЕС, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия.

Восприятие ситуации в европейской экономике улучшилось с осени 2023 года: 47% респондентов оценивают ее как "хорошую", что является самым высоким показателем с 2019 года.

В рамках изучения общественного мнения между 3 и 28 апреля было опрошено 26 399 человек из 27 стран ЕС.

По данным этого же опроса, абсолютное большинство жителей ЕС хотят, чтобы на уровне Евросоюза усилилось сотрудничество в оборонной сфере.

Кроме того, 87% жителей ЕС соглашаются, что пострадавшим от войны в Украине нужно оказывать гуманитарную поддержку, а 83% считают, что следует принимать в странах Евросоюза украинских беженцев.

