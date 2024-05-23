ЕС угрожает Венгрии судом из-за ее скандального закона о "защите суверенитета"

Европейская комиссия предупредила Венгрию, что может обратиться в Суд ЕС в случае, если та не приведет свой закон о "защите национального суверенитета" в соответствие с европейским правом.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда".

Исполнительный орган Евросоюза сообщил, что решил направить Венгрии "мотивированное мнение" о нарушении права ЕС ее национальным законом о "защите суверенитета".

Там напоминают, что еще в феврале начали процедуру против Будапешта из-за этого закона и попросили предоставить объяснения, которые, однако, "не сняли беспокойства Комиссии".

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"Именно поэтому сегодня Еврокомиссия решила направить мотивированное мнение. Теперь у Венгрии есть два месяца, чтобы ответить и принять необходимые меры. В противном случае Комиссия может принять решение о передаче дела в Суд Европейского Союза", – говорится в сообщении.

С февраля в Венгрии, в соответствии с законом о "защите суверенитета", работает новое Управление по защите суверенитета, возглавляемое бывшим руководителем проправительственных СМИ. В его полномочиях – вести по своему усмотрению расследование против любой организации, которую подозревают в финансировании из-за рубежа, и добиваться ее закрытия.

Также закон запрещает кандидатам и политическим партиям "использовать иностранное финансирование для влияния" под угрозой уголовной ответственности.

Венгерские общественные организации ранее выступили против закона, назвав его таким, что позволяет венгерским властям фактически преследовать любого за инакомыслие.

Негативное заключение по закону также предоставила Венецианская комиссия Совета Европы.