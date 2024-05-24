Германия официально подтвердила передачу Украине еще одной системы ПВО IRIS-T

В правительстве Германии официально подтвердили, что передали Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Как сообщает "Европейская правда", заявление от имени министра обороны Бориса Писториуса опубликовали в официальном X (Twitter) Минобороны Германии.

Борис Писториус подтвердил информацию, которую сначала опубликовали немецкие СМИ со ссылкой на источники, что Украина получила от Германии еще одну IRIS-T – систему, которая показала высокую эффективность в "боевом крещении" в Украине.

"Мы снова передали Украине комбинированную огневую установку IRIS-T SLM и IRIS-T SLS – сверхсовременную и проверенную систему противовоздушной обороны средней и малой дальности, которая производится непосредственно немецкой промышленностью", – заявил Писториус.

Он подчеркнул, что российские воздушные удары продолжают разрушать украинскую критическую инфраструктуру и убивать людей.

"Вместе с недавно поставленной системой Patriot мы укрепляем противовоздушную оборону Украины в ее борьбе против жестокой захватнической войны России, которая нарушает международное право", – добавил министр обороны Германии.

Отметим, сообщений о "недавно переданном Patriot" официально не появлялось. В середине мая Писториус упоминал, что Германия пообещала передать Украине еще один Patriot и что украинские специалисты, которые будут с ним работать, начали обучение.

В четверг 23 мая Берлин сообщил о новой партии переданной Украине военной помощи, в которую вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 AP, пулеметы, дроны, винтовки и боеприпасы.