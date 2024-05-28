В Норвегии вступило в силу признание Палестинского государства

Норвегия во вторник начала официально признавать независимое Палестинское государство после соответствующего решения Осло.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В заявлении министерства иностранных дел страны говорится, что официальное признание Норвегией Палестины как государства вступит в силу во вторник 28 мая 2024 года.

"Ряд других европейских стран-единомышленников также официально признают Палестину в этот же день", – отмечается в сообщении.

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В то же время, по словам главы МИД Норвегии Эспена Барт Эйде, признание со стороны различных европейских стран само по себе не является достаточным для обеспечения устойчивости Палестинского государства.

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая. Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили в последние недели, что планируют признать Палестину.

В ответ Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для "срочных консультаций" в среду из-за решения двух стран признать Палестинское государство.

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.