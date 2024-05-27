Сырский: Французские инструкторы начнут работать непосредственно в Украине

Франция готова отправлять своих инструкторов, привлеченных к подготовке украинских военных, непосредственно на территорию Украины и первые из них вскоре приедут знакомиться с возможностями украинских учебных центров.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после разговора с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню, в котором участвовал также министр обороны Украины Рустем Умеров.

Сырский объявил, что Франция и Украина уже договорились о приезде французских инструкторов.

"Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", – отметил Александр Сырский.

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Он выразил надежду, что шаг Франции побудит к этому и других партнеров.

Напомним, в середине мая американское The New York Times сообщало, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.

На прошлой неделе топ-генерал США говорил, что Соединенные Штаты пока не планируют такого шага.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните высказывала мнение, что западные военные инструкторы могли бы начать работать в Украине при условии надлежащего прикрытия ПВО.

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