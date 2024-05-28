Боррель сообщил о решении некоторых государств ЕС разрешить бить их оружием по РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что отдельные страны Евросоюза не возражают, чтобы их оружие использовали для ударов по целям в России.

Об этом на пресс-конференции во вторник по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что некоторые страны в прошлом были против применения их вооружения по целям в России, но в последнее время изменили свою позицию.

Однако он не стал называть государства, которые изменили свое мнение, как и не смог назвать число этих стран.

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"Одна (страна)? Две? Говоря откровенно, я не могу сказать, я не могу назвать число", – сказал Боррель, отвечая на вопрос, сколько государств ЕС согласились, чтобы их оружием били по РФ.

"Некоторые однозначно сказали: Я собираюсь снять эти ограничения. Другие сказали то же самое, но не таким четким образом. Другие сказали: Ну, дайте мне об этом подумать. Поэтому я не могу сказать число тех, которые дали согласие или нет", – добавил Боррель.

"В любом случае – это число изменится... События меняются и люди меняются", – отметил он, допуская, что больше государств ЕС снимут ограничения.

Боррель добавил, что никто не может запретить государствам ЕС давать разрешение на удары их оружием по российской территории, как и никто не может заставить их дать такое разрешение.

Ранее Боррель, говоря о разрешении украинским силам бить по России, заявлял, что считает необходимым найти баланс между риском эскалации и необходимостью для украинцев защищать себя.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне приграничных боев на Харьковщине.