Times: Трампа убеждают требовать от НАТО 3% ВВП расходов на оборону

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре 2024 года может выдвинуть требование перед членами Североатлантического Альянса тратить не 2%, а 3% ВВП на оборону.

Об этом газете The Times сообщил источник в окружении Трампа, пишет "Европейская правда".

По словам источника, "мышление Трампа эволюционирует" в сторону нового целевого показателя расходов на оборону. На это повлияла его встреча с президентом Польши Анджеем Дудой в апреле в Нью-Йорке.

"(Трамп. – Ред.) думает о 3%, особенно после разговора с Дудой – и это не считая денег для Украины", – сказал The Times источник из окружения Трампа.

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Польский президент уже не впервые публично продвигает идею повышения минимального порога оборонных расходов в НАТО и, как ожидается, повторит этот призыв на саммите Альянса в Вашингтоне в июле.

На сегодня только три члена НАТО тратят более 3% ВВП на оборону – это США и Польша, а также Греция.

В феврале Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО. Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.