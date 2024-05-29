Литва предоставит радары для немецкой инициативы по поиску ПВО для Украины

Правительство Литвы в среду одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, возглавляемой Германией.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По его словам, эти радары усилят систему предупреждения в Украине.

"Таким образом, мы присоединяемся к инициированной Германией коалиции по противовоздушной обороне. Германия предоставила Украине третью систему Patriot и другие системы, поэтому мы делаем свой возможный вклад в ответ", – сказал Кащюнас журналистам.

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Он отметил, что цель этого года – отправить в Украину четыре радара.

"Они усилят предупреждение, видимость и способность уничтожать воздушные цели. В этом году мы отправим четыре радара, а потом продолжим закупать радары, потому что они нужны Украине, они сами определили эту потребность", – рассказал глава Минобороны Литвы.

В апреле Германия анонсировала глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.

Кроме того, накануне Нидерланды объявили об инициативе для поставки Украине системы Patriot.