В Испании утвердили противоречивый закон об амнистии каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов, нижняя палата парламента Испании, в четверг окончательно принял противоречивый законопроект об амнистии для каталонских сепаратистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание El Pais.

Текст, против которого решительно выступила правая и ультраправая оппозиция Испании, был принят 177 голосами "за" против 172 голосов "против" в 350-местном парламенте. Никто не воздержался, один депутат отсутствовал.

Таким образом Конгресс отменил вето верхней палаты Сената, окончательно утвердив спорную амнистию для каталонских сепаратистов.

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Законопроект станет законом после публикации в официальном вестнике уже в пятницу. Тогда суды будут иметь до двух месяцев, чтобы применить закон, который амнистирует сотни чиновников и активистов, причастных к попыткам провозглашения независимости Каталонии с 2011 года.

Законопроект вызвал массовые протесты в течение последних нескольких месяцев, возмутив некоторых судей и консервативную оппозицию, которая планирует обжаловать его в судах.

Премьер-министр Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в прошлом году в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.

Принятие происходит накануне выборов в Европейский парламент 6-9 июня, а также когда социалисты Санчеса пытаются сформировать правительство в Каталонии после победы на региональных выборах в начале этого месяца.

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