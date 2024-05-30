В Чехии считают, что победа Украины должна включать решение о будущем России

В Министерстве иностранных дел Чехии убеждены, что решение о победе Украины должно включать ответ на вопрос о том, каким будет будущее России.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал спецпредставитель МИД Чехии по вопросам "Восточного партнерства" Давид Стулик.

Стулик поделился видением того, как чешское правительство видит украинскую победу в войне.

По его словам, победа – "это полное восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым".

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Также, отметил дипломат, победа должна отвечать на вопрос "что дальше".

"Мы, в частности, говорим, что Россия должна компенсировать Украине весь ущерб. И победа должна также давать ответ на вопрос, что должно дальше произойти с Россией", – сказал Стулик, который также является деск-офицером, ответственным в чешском МИД за Украину.

Он воздержался от конкретики, поскольку от представителей Чехии мнения на эту тему не звучат публично, но подчеркнул, что "этот вопрос неизбежен".

Стулик также выразил убеждение, что "Россия – очень хрупкая структура, которую легко разбить".

"Поэтому мне кажется, что в определенный момент мы увидим сценарий "черного лебедя" для России. Тогда у России закончится все. Этот перелом может произойти в любой момент", – считает дипломат.

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Между тем глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что Европа должна выработать целостную стратегию сдерживания России и положить конец несистемным подходам.