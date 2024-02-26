Австрия до сих пор отказывается одобрять полный "Шенген" для Болгарии и Румынии

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что его страна не сняла вето на полное вступление Болгарии и Австрии в Шенгенскую зону.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung, он заявил на пресс-конференции в Инсбруке 26 февраля.

По словам Карнера, Вена настаивает на предыдущей позиции вето относительно полного вступления в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии и напоминает о предварительной договоренности о снятии морского и воздушного контроля.

"Я думаю, что сейчас очень важно сделать этот шаг, а не философствовать о следующем", – сказал глава австрийского МВД, имея в виду дальнейшее полное вступление Болгарии и Румынии в "Шенген".

На Вену в последние недели усиливается давление, чтобы она согласилась на присоединение двух стран к Шенгенской зоне. Австрия остается единственным членом ЕС, который до сих пор не снял вето на этот шаг.

Напомним, в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

Консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран появился в конце прошлого года. Он предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах, тогда как дата отмены пограничного контроля еще не определена.

За это время Нидерланды уже отказались блокировать присоединение Болгарии к Шенгенской зоне.