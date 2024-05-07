СМИ: в Конгрессе надеются, что трампистка Грин все же не будет инициировать отставку спикера
Среди членов Республиканской партии растет оптимизм по поводу того, что трампистка Марджори Тейлор Грин все же откажется от намерений инициировать голосование по отставке спикера Майка Джонсона, которого обвиняет в "сговоре" с Демократической партией.
Об этом сообщает Axios, пишет "Европейская правда".
Грин ранее заявляла, что начнет продвигать свою инициативу на этой неделе, однако до конца дня в понедельник этого не произошло.
После двухчасовой встречи со спикером Грин и республиканец Томас Масси сказали, что снова встретятся с Джонсоном во вторник.
Спикер со своей стороны сказал, что встреча была "конструктивным обсуждением идей" и диалог продолжится во вторник, не приводя деталей.
Некоторые республиканцы увидели оптимистический сигнал в том, что Грин воздержалась от безотлагательной реализации своих угроз.
Напомним, демократы в Палате представителей объявили, что будут блокировать попытку Грин отправить Джонсона в отставку.
Как известно, спикер Джонсон поставил на голосование пакет законодательства с помощью для Украины несмотря на угрозы Марджори Тейлор Грин вынести на голосование вопрос о его отставке. Во время рассмотрения проекта она подала ряд идиотских поправок к закону о помощи Украине.
Читайте также: За Трампа, Путина и теории заговора: все о Марджори Тейлор Грин, противнице Украины в Конгрессе США