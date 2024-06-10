Какие последствия для Украины несут результаты выборов в Европарламент

Год за годом европейские выборы – то есть голосование за депутатов Европарламента – были событием на периферии большой политики.

Как следствие, действовало неписаное правило: результаты евровыборов не влияют на национальную политику. Потому что практика свидетельствовала, что на национальных выборах голосование может дать радикально другие цифры.

Но, 2024 год стал без преувеличения историческим.

О результатах выборов в Европарламент и их последствиях смотрите в нашем свежем видео, а более подробно – читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Европа идет вправо. Что означают результаты евровыборов и почему они стали историческими. Далее – краткое ее изложение.

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В этом году общеевропейская кампания, пусть и не во всех странах, но превратилась в событие, действительно определяющее развитие.

А рост рейтингов крайне правых превратился в одну из главных тем для обсуждения.

Действительно, среди крайне правых партий есть немало тех, кто открыто или скрыто поддерживает Россию или делал это до недавнего времени.

Ультраправые есть во многих странах ЕС, от Польши до Италии, и они чаще всего относятся к основным продвигателям интересов и нарративов Кремля. Эти партии, как правило, входят в группу ID ("Идентичность и демократия") в Европарламенте.

Однако правые бывают и без приставки "ультра".

Есть еще одна панъевропейская политическая сила, которую в медиа часто и не очень корректно называют "ультраправой" – это "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКС).

На самом деле это в значительной степени объединение традиционных правых партий, как правило – мягких евроскептиков, выступающих за сохранение экономически сильного Евросоюза, но в то же время сопротивляющихся большей централизации ЕС и предпочитающих иметь больше полномочий у национальной власти. Еще одна общая черта абсолютного большинства консерваторов – это антироссийскость их партий, а следовательно, обычно поддержка ими Украины в войне против РФ. Как пример – польская "Право и справедливость" ("ПиС") или "Братья Италии".

И третья политическая сила – это Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая наднациональная группа в ЕС.

Это – правоцентристы, которые в последнее время демонстрируют дополнительный уклон в правую сторону. Члены ЕНП являются основой "группы поддержки Украины". Стоит упомянуть о том, что Урсула фон дер Ляйен также является "народницей". Сравнивать их с ID даже странно – но и те, и те являются политиками правого спектра.

Все без исключения правые группы наберут вес в новом созыве ЕП.

В итоге мы получим Европарламент, где правые партии все вместе, вероятно, будут иметь математическое большинство. Но сразу успокоим: для Украины ситуация далеко не самая плохая, мы сохраняем твердую поддержку в Европарламенте.

Поддержка Украины сейчас действительно является одним из главных политических маркеров для европейцев, поэтому антиукраинские партии не будут иметь шанса войти в мейнстрим.

Можно быть абсолютно уверенными, что новая коалиция будет проукраинской.

Тот уклон вправо, который произошел на этих выборах, никоим образом не подорвет нашу поддержку со стороны европейского репрезентативного органа.

Скорее всего, новая коалиция повторит нынешние очертания большинства (ЕНП, левоцентристы и либералы), а Урсула фон дер Ляйен сможет найти достаточно голосов, чтобы избраться президентом Еврокомиссии, что для нас также является хорошим сценарием.

Если на общеевропейском уровне можно говорить об умеренном и не катастрофическом результате ультраправых, то в разрезе отдельных стран ситуация совсем другая, и это заставляет волноваться.

В Польше антиукраинская "Конфедерация" взяла третье место и 12% поддержки. "Альтернатива для Германии" пришла второй с почти 16%. В Австрии ультраправая Австрийская партия свободы стала лидером, так же как и "Национальное объединение" во Франции. Кое-где результаты евровыборов привели к настоящему землетрясению.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Европа идет вправо. Что означают результаты евровыборов и почему они стали историческими.