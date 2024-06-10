Правительство Польши одобрило создание буферной зоны на границе с Беларусью

Польское правительство 10 июня поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью, где участились нападения на пограничников.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

После выездного заседания польского правительства в городе Белосток, расположенном в чуть более 50 километрах от границы с Беларусью, Туск объявил об одобрении резолюции "о создании буферной зоны на границе".

"Идея, конечно, заключается в том, чтобы усложнить переправку нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия для службы, как для Пограничной службы, так и для военных и полиции", – пояснил глава польского правительства.

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Туск добавил, что правительство осознает негативные последствия создания зоны для населения и будет искать пути, как помочь местным жителям.

В последнее время ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась, столкновения мигрантов с пограничниками происходят регулярно.

28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковные группа из около 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному, который впоследствии скончался в больнице.

Польский президент Анджей Дуда решил созвать заседание Совета нацбезопасности для обсуждения ситуации на границе.

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