23-й "Рамштайн" состоится в Брюсселе 13 июня

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в очном формате 13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в программе мероприятий на сайте Альянса.

Заседание "Рамштайн" состоится в рамках встречи министров обороны стран – членов Североатлантического Альянса.

Согласно программе, 13 июня состоится и заседание в формате "Рамштайн", и заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров.

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В то же время 15 июня министры обороны стран Альянса проведут встречу Североатлантического совета и Группы по ядерному планированию.

Предыдущее, 22-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось онлайн и было посвящено усилению противовоздушной обороны Киева и поставке артиллерийских снарядов.

Кроме того, отдельные государства объявили о пакетах военной помощи.

Напомним, лидеры стран Североатлантического Альянса на саммите в Вашингтоне сосредоточатся на трех ключевых вопросах, связанных с Украиной, но они не будут касаться ее членства в НАТО и возможных графиков вступления.