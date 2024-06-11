WP: США отменяют многолетний запрет на поставки оружия "Азову"

Администрация президента США Джо Байдена отменяет наложенный несколько лет назад запрет на поставки американского оружия бригаде специального назначения "Азов".

Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на заявление Госдепа, пишет "Европейская правда".

Запрет на доступ к учениям и американскому оружию для "Азова" отменяют после того, как новый анализ не выявил доказательств нарушения прав человека подразделением.

"После тщательной оценки, 12-я бригада специального назначения „Азов" прошла проверку по закону Лихи, которую проводил Государственный департамент США", – говорится в заявлении ведомства.

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"Закон Лихи" запрещает предоставление американской военной помощи иностранным подразделениям, которые, по имеющимся данным, совершили серьезные нарушения прав человека. Он назван в честь бывшего сенатора Патрика Лихи, который написал этот закон.

Представитель Госдепа отказался сообщить изданию, когда запрет был снят и поступило ли уже американское оружие в личный состав "Азова".

"Азову" запретили использовать американское оружие около десяти лет назад, поскольку американские чиновников решили, что некоторые из основателей военного формирования исповедуют расистские, ксенофобские и ультранационалистические взгляды, а представители ООН по правам человека обвинили "Азов" в нарушениях гуманитарного права.

Теперь бригада, некогда добровольческое объединение, которое в 2015 году вошло в состав Национальной гвардии Украины, будет иметь доступ к такой же военной помощи от США, как и любое другое подразделение.

Недавно в блоге на "УП" командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко призвал убрать "Азов" из любых черных списков, которые запрещают получение западного оружия. Он отметил, что не существует никаких доказательств и подтверждений обвинениям, которые российская пропаганда льет на "Азов" 10 лет.