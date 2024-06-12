Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Правительство Литвы 12 июня одобрило передачу 14 бронетранспортеров М113 Вооруженным силам Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило литовское Министерство обороны.

Передачу бронетранспортеров М113 инициировали Минобороны и Вооруженные силы Литвы в ответ на просьбу украинского правительства к союзникам помочь Вооруженным Силам Украины в отражении российской агрессии.

БТР призваны помочь ВСУ в разминировании и являются безвозмездным вкладом Литвы в поддержку, которую оказывает коалиция по разминированию во главе с Исландией.

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"Ожидается, что груз прибудет в Украину в конце этой недели", – уточняет оборонное ведомство Литвы.

В конце мая правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, которую возглавляет Германия.

В том же месяце стало известно, что Литва передаст Украине шесть радарных систем AMBER-1800 с радиусом действия около 350 километров.