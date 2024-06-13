Чиновник НАТО назвал "астрономическую цифру" потерь РФ при наступлении в Харьковской области

В НАТО заявили о высоком уровне потерь российских оккупационных войск во время наступления в Харьковской области в мае.

Об этом во время общения с журналистами рассказал чиновник НАТО на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда" из Брюсселя.

По его словам, в мае Россия теряла по 1000 военных погибшими ежедневно.

"Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой", – сказал чиновник, уточнив, что речь идет именно о погибших.

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Говоря о ситуации в Харьковской области, представитель НАТО сказал, что РФ не смогла создать буферную зону, о чем заявлял кремлевский глава Владимир Путин.

Фронт в этом регионе стабилизировался, а подконтрольные РФ территории являются фрагментированными.

"Таким образом, в конечном итоге, победы России на этом направлении будут ограниченными", – добавил он.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун указал, что за последние недели ситуация в Харьковской области стабилизировалась.

Одной из причин он назвал разрешение США наносить удары американским оружием по целям в России, что, по мнению министра обороны Ллойда Остина, будет "очень и очень полезным для украинцев в будущем".