Договор Украина-США в сфере безопасности вынесут в Конгресс, он будет юридически обязывающим – Жовква

Юридический механизм, предусмотренный Двусторонним соглашением в сфере безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки, отличается от всех предыдущих документов, которые подписывала Украина с государствами-партнерами.

Об этом рассказал в комментарии Европейской правде заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Как сообщала Европейская правда, в четверг Украина и США подписали 10-летнее соглашение об оборонной помощи США. Привлекает внимание то, что документ, начиная от названия, отличается от тех, которые Украина подписывала ранее. Если с другими ключевыми партнерами, начиная от Британии, Украина подписывали "Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности", то договоренность с США называется "Двустороннее соглашение по безопасности".

Отличается также юридический механизм – американское соглашение по безопасности стало первым, которое предусматривает регистрацию документа в ООН.

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"Для Украины это будет первое юридически обязывающее соглашение по безопасности. До сих пор все соглашения, которые Украина подписывала с партнерами, были только политически обязывающими. Поэтому американское соглашение будет юридически сильнее", – пояснил ЕвроПравде заместитель главы ОПУ, дипсоветник президента Украины Игорь Жовква.

Дипломат сообщил также, что США намерены дополнительно усилить обязательность соглашения через его одобрение в парламенте.

"Будет принята соответствующая резолюция Конгресса, в обеих палатах. Это формально не будет не ратификацией, поскольку исполнительное соглашение такого типа не требует ратификации, однако мы получим политико-юридическую поддержку со стороны Конгресса", – пояснил он.

Соглашение вступило в силу сразу после подписания президентами Зеленским и Байденом, и будет действовать 10 лет; это означает, что оно будет оставаться в силе как минимум при двух президентах США. "В соглашении заложено, что его выполняет администрация США, независимо от имени президента", отметил Игорь Жовква.

Как сообщалось, в четверг Украина и США подписали Соглашение, которое содержит положения о поставках Patriot и F-16.

После подписания документа Байден исключил отправку военных США в Украину.