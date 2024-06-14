Подводная лодка ВМС США прибыла в залив Гуантанамо на Кубе в рамках демонстрации силы после того, как в порт кубинской Гаваны зашли четыре российских военных корабля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации ABC News.

Южное командование США сообщило, что атомная быстроходная ударная подводная лодка USS Helena вошла в воды вблизи американской базы на Кубе в четверг – всего через день после того, как российский фрегат, атомная подводная лодка, нефтяной танкер и спасательный буксир вошли в Гаванский залив после учений в Атлантическом океане.

Остановка является частью "рутинного портового визита", заявило командование.

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Другие американские корабли также отслеживают и контролируют российские учения.

Эти учения проходят менее чем через две недели после того, как президент Джо Байден разрешил Украине использовать оружие, предоставленное США, для нанесения ударов по территории России.

Глава России Владимир Путин тогда предположил, что его военные могут ответить "асимметричными шагами" в любой точке мира.

Россия является давним союзником Венесуэлы и Кубы, и ее военные корабли и самолеты периодически совершают вылазки в Карибский бассейн.

В Белом доме и Пентагоне заявили, что не видят никаких военных угроз в связи с заходом в порт кубинской Гаваны российских военных кораблей.

Накануне президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.