Дуда об ультиматуме Путина: Квинтэссенция российского грубого империализма

Президент Польши Анджей Дуда резко прокомментировал выдвинутые Путиным накануне ультимативные требования для "мирных переговоров с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует RMF FM.

Говоря о требованиях, выдвинутых гражданином России Путиным к Украине, Дуда назвал их "впечатляющими". По его мнению, Путин таким образом показал всему международному сообществу "квинтэссенцию российского грубого империализма".

"Путин требует территорий, с которых российские войска уже были изгнаны", – указал польский президент, добавив, что уже это свидетельствует о грубом нападении на суверенное, независимое государство и необоснованные территориальные требования.

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"Россия говорит: да, мы будем продолжать нарушать международное право, мы глубоко уважаем весь международный порядок", – сказал Дуда.

Он заявил, что российский империализм должен быть осужден, "голова этого дракона должна быть отрублена, и это должно произойти благодаря жесткой позиции свободного мира".

В пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.