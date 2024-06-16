Трамп пригрозил свернуть дальнейшую помощь Украине "еще до того, как зайдет в Белый дом"
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины, при этом исказив факты, и заявил, что в случае победы сразу "решит вопрос" с этим.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил на предвыборном мероприятии в Детройте, организованном инициативой Turning Point USA, фрагменты которого опубликовали пользователи X (Twitter).
В своем выступлении Трамп раскритиковал помощь Украине, запросы которой "никогда не прекращаются".
"Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов", – заявил экс-президент.
Трамп продолжил, что ему "нравится Зеленский" из-за того, как он поступил во время скандала, повлекшего первую попытку импичмента Трампа, и после этого снова повторил первый тезис.
"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", – заявил Дональд Трамп.
JUST IN: 🇺🇸 🇺🇦 Donald Trump says he will put an end to the United States funding Ukraine's war against Russia.– BRICS News (@BRICSinfo) June 16, 2024
"I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived.
Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion." pic.twitter.com/T7AtvWgZtk
Заметим, Зеленский последний раз был в США в декабре 2023 года, а не "четыре дня назад", а финансирование на поддержку Украины в размере 61 млрд долларов было согласовано только один раз весной 2024 года – в пакетном проекте по финансированию на меры нацбезопасности, одобрение которого в Конгрессе растянулось на долгие месяцы из-за споров о мерах на границе с Мексикой.
Напомним также, что Трамп поддержал ту версию проекта, которую в итоге приняли, и выразил поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону (читайте также Кто "заставил" Трампа дать оружие Украине?).
В прошлом году Трамп заявлял, что сможет остановить российско-украинскую войну "за 24 часа".
Президент Украины Владимир Зеленский в одном из последних интервью предупредил, что Трамп рискует "стать лузером", если бы как президент США реализовал "мирный план" с принуждением Украины к уступкам агрессору.