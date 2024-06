Трамп пригрозил свернуть дальнейшую помощь Украине "еще до того, как зайдет в Белый дом"

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины, при этом исказив факты, и заявил, что в случае победы сразу "решит вопрос" с этим.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил на предвыборном мероприятии в Детройте, организованном инициативой Turning Point USA, фрагменты которого опубликовали пользователи X (Twitter).

В своем выступлении Трамп раскритиковал помощь Украине, запросы которой "никогда не прекращаются".

"Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов", – заявил экс-президент.

Трамп продолжил, что ему "нравится Зеленский" из-за того, как он поступил во время скандала, повлекшего первую попытку импичмента Трампа, и после этого снова повторил первый тезис.

"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", – заявил Дональд Трамп.

JUST IN: 🇺🇸 🇺🇦 Donald Trump says he will put an end to the United States funding Ukraine's war against Russia.



"I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived.



Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion." pic.twitter.com/T7AtvWgZtk