Украина ведет переговоры со странами, которые заинтересованы в проведении второго Саммита мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начал переговоры с рядом стран, которые выразили заинтересованность в проведении второго Саммита мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал по итогам первого Саммита мира в Швейцарии.

По его словам, "каждый шаг на пути к справедливому миру" привлекал внимание определенных групп участников Саммита, а также стран, "которые еще не присоединились, но заинтересованы в мире".

"У нас уже есть страны, которые выразили свою заинтересованность в проведении второго мирного саммита, и мы начали с ними переговоры", – заявил Зеленский, не назвав перечень таких стран.

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Президент также сообщил, что государства-участники договорились продолжить совместную работу по пунктам Формулы мира, в частности на уровне советников и министров государств-участников, а также форме специальных встреч.

"Три вызова были подробно проанализированы на первом мирном саммите: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение наших пленных, а также тысяч и тысяч детей, похищенных РФ. И теперь, после Саммита, мы предложили и договорились продолжить нашу совместную работу на техническом уровне", – отметил Зеленский.

В совместном коммюнике участники Саммита мира подтвердили приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину.

Итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.

Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.