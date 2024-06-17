Союзник Трампа раскритиковал Шольца за комментарии в поддержку Байдена

Бывший чиновник Пентагона при администрации Трампа раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца в воскресенье после того, как тот выразил поддержку президенту Байдену накануне ноябрьских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание The Hill.

В субботу Шольц заявил изданию Politico, что Байден "точно знает, что делает" и, скорее всего, победит на президентских выборах. Шольц похвалил поведение американского президента и его работу в экономике.

Бывший заместитель помощника госсекретаря Пентагона Элбридж Колби назвал эти замечания "дико неуместными". "Я думаю, что лучше держаться подальше от выборов друг друга", – отметил он.

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Шольц также высоко оценил поддержку Байденом НАТО, в то время как Трамп угрожал вывести США из Альянса. Он охарактеризовал вопросы о том, кто победит на выборах в ноябре, как "немного странные", заявив, что Байден является наиболее вероятным победителем.

"Я сомневаюсь, что (Шольц) действительно знает, о чем он говорит в американском контексте", – сказал Колби. "И я, безусловно, считаю, что комментировать внутреннюю американскую политику и выборы совершенно неуместно", – добавил он.

Колби является одним из главных претендентов на должность потенциального советника администрации Трампа по вопросам национальной безопасности. Он лично выступал за то, чтобы США были более активными в противостоянии с Китаем, а также за менее активную роль в других конфликтах за рубежом, в том числе в Украине.

Комментарии Шольца прозвучали на саммите G7 в Италии, где президент Байден встретился с ближайшими союзниками, чтобы обсудить экономику и внешнюю политику.

В четверг G7 объявила о согласии предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, средства для которого будут взяты с привлечением замороженных российских активов.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что заем Украине предоставят США, Канада, Великобритания и, возможно, "Япония, в соответствии с конституционными ограничениями".