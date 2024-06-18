Кипр начал стратегический диалог с США, чтобы полностью отменить эмбарго на продажу оружия

Соединенные Штаты и Кипр начинают стратегический диалог, который, по словам чиновников, демонстрирует самые тесные в истории связи между странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Среди ключевых приоритетов кипрского правительства в рамках диалога – полная отмена американского эмбарго на продажу военных вооружений островной стране без необходимости ежегодного одобрения Конгресса.

Никосия также надеется ускорить разработку месторождения природного газа у юго-восточного побережья Кипра, лицензию на которое имеет американская энергетическая компания Chevron.

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Еще одним приоритетом является включение островной страны в программу безвизового въезда в США, поскольку Кипр, Болгария и Румыния остаются единственными странами-членами ЕС, которые не включены в нее.

Накануне переговоров с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал начало диалога как "мощное доказательство укрепления, углубления и расширения отношений между странами, которые действуют вместе во многих сферах".

"Это является отражением того факта, что Кипр является важным игроком в регионе, а также партнерством для Соединенных Штатов, которое мы глубоко ценим", – сказал он.

Комбос приветствовал начало диалога как "признак самых тесных за всю историю связей" с США в регионе, где "на Кипр можно полагаться как на надежного партнера".

Соединенные Штаты начали подобные стратегические диалоги с 30 другими странами, 13 из которых являются членами ЕС. В последние годы Кипр осуществил четкий стратегический политический сдвиг в сторону Запада, в частности США, после десятилетий тесных отношений с бывшим СССР, а впоследствии и РФ.

Ухудшение отношений между Кипром и Россией четко определилось после широкомасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Ранее Кипр и США объявили о намерении усилить свое сотрудничество для укрепления возможностей европейской страны в противодействии и преследовании незаконных финансовых операций.

Перед этим на Кипр приезжали агенты ФБР для помощи в расследовании нарушения санкций, введенных против российских олигархов в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Кипрские власти, как сообщалось, могли попросить особой помощи в деле Алексея Мордашова, российского металлургического, горнодобывающего и банковского магната, который пытался перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в акции туристической компании TUI в день, когда попал под санкции.