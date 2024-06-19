Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на укреплении долгосрочного успеха Украины

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что решение на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, будут способствовать успеху Украины во время отражения российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Энсом Столтенбергом после встречи в Вашингтоне.

По его словам, в будущем США и союзники по НАТО хотят сделать Украину успешной, чтобы она крепко стояла на собственных ногах в военном, экономическом, демократическом плане, и это именно то, что они помогают сделать Киеву.

"Саммит (НАТО в Вашингтоне) будет сосредоточен на укреплении долгосрочного успеха Украины... Решения, которые примут на саммите, будут способствовать этим усилиям, и больше будет сказано через несколько недель (во время саммита)", – отметил Блинкен.

Реклама:

Он напомнил о двустороннем соглашении по безопасности между Украиной и США, которое подписали несколько дней назад, и выразил ожидания, что до саммита НАТО около 20 стран – а может, и больше – заключат двусторонние соглашения по безопасности с Киевом.

Госсекретарь США также указал, что Соединенные Штаты усиливают санкции против России, чтобы с помощью этого давления заставить ее прекратить агрессию, и среди прочего они обращают внимание на страны, которые поддерживают оборонный комплекс РФ.

"Около 70% станков, которые импортирует Россия, происходят из Китая; 90% микроэлектроники – из Китая. И это позволило РФ поддерживать оборонную отрасль и войну. Поэтому это должно прекратиться", – отметил Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить прокладывание "моста" к членству Украины в Альянсе.

Посол США при НАТО Джулиан Смит сказала, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине.

В правительстве Украины заявили, что в решении саммита НАТО будет конкретная позиция о необратимости членства Украины.