Столтенберг: Во время саммита НАТО будет идти речь о том, что Украина станет членом Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что накануне саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, союзники обсуждают и решают много вопросов по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном после встречи в Вашингтоне.

Он напомнил о согласованном НАТО план по тренировкам и помощи Украине в области безопасности, а также заявил, что ожидает новых объявлений о предоставлении большей военной поддержки Украины.

"Я уверен, что мы также будем иметь формулировки о том, что Украина станет членом Альянса... Точные формулировки, о чем именно мы договоримся, сейчас обсуждаются между членами НАТО, но я уверен, что до саммита мы будем иметь хорошую договоренность о решении", – отметил Столтенберг.

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Он также выразил твердое убеждение, что чем сильнее будет поддержка со стороны Альянса, и чем надежнее будут долгосрочные обязательства перед Украиной, тем быстрее закончится война.

Ранее Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить прокладывание "моста" к членству Украины в Альянсе.

Посол США при НАТО Джулиан Смит сказала, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине.

В правительстве Украины заявили, что в решении саммита НАТО будет конкретная позиция о необратимости членства Украины.