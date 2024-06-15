Румыния не пустит делегации России и Беларуси на Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Румынские власти отказались выдать визы российской и белорусской делегациям для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля.

Об этом в субботу, 15 июня, объявил представитель Министерства иностранных дел Румынии Раду Филип, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

По словам представителя румынского МИД, Бухарест не допустил делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, причем этот шаг касается всех членов делегации, парламентариев и технического персонала.

"Решение румынской стороны основывается на известной и последовательной позиции Румынии в отношении Российской Федерации в контексте продолжающейся агрессивной войны против Украины", – заявил Филип.

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Он добавил, что ограничение на участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ также касается Беларуси, "которая поддерживает войну, развязанную Российской Федерацией".

Российская делегация ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ – осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене. Российские парламентарии также не присутствовали на сессиях в Великобритании и Канаде в 2022 и 2023 годах соответственно из-за отсутствия виз.

В июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию, в которой назвала Россию государством-спонсором терроризма.

А в начале этого года Россия объявила о приостановлении участия в ПА ОБСЕ.

Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.