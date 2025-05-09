Reuters: США готовят для Гренландии соглашение о включении в свою сферу влияния

В администрации США обсуждают план включения Гренландии в свою сферу влияния с помощью соглашения – аналогичного тому, которое позволяет США поддерживать тесные связи с несколькими тихоокеанскими островными государствами.

Об этом стало известно агентству Reuters от трех источников, пишет "Европейская правда".

По информации двух собеседников Reuters в администрации Дональда Трампа и еще одного информированного источника, США хотят предложить Гренландии заключить так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA).

США уже заключили COFA с небольшими островными государствами – Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау, и их положения различаются в зависимости от подписантов.

Обычно в таком соглашении власти США гарантируют странам много необходимых услуг – от доставки почты до реагирования в чрезвычайных ситуациях и военной защиты. В обмен на это американские военные имеют свободу действий в странах-подписантах COFA, а их торговля с США является преимущественно беспошлинной.

По словам двух источников Reuters, обсуждение потенциального заключения договора о свободной ассоциации с Гренландией ведут некоторые чиновники из Совета национальной безопасности США и Совета по вопросам энергетического господства, созданного Трампом.

В то же время до сих пор COFA заключались с суверенными государствами, тогда как Гренландия является автономией в составе Дании. Европейский источник Reuters сказал, что Копенгаген не был проинформирован о соответствующих планах США.

Напомним, администрация американского президента Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии.

Недавно Трамп не исключил возможность использования военной силы для установления контроля над Гренландией. В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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