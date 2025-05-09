Трибунал для Путина, Фицо и Вучич в Москве, арест шпионов Орбана: новости дня

Країни Заходу завершують підготовку пропозиції щодо повного припинення вогню на один місяць і алгоритму дій у випадку, якщо Путін відхилить її. Деякі лідери країн Європи зберігають обережний оптимізм.

Поки господар Кремля у Москві 9 травня приймав парад, міністри закордонних справ країн "колективного Заходу" у Львові погодили створення спецтрибуналу за злочин агресії проти України. Треба наголосити, що це політичне рішення, а не фактичний запуск роботи трибуналу.

Утім, точка неповернення дійсно пройдена.

ЄС передасть 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК, а Франція використає доходи з заморожених росактивів на обслуговування САУ Caesar в Україні.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 9 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Пропозиція "припинення вогню"

За даними Reuters, США і Європа готують пропозицію 30-денного "припинення вогню" в Україні.

Передбачається, що в разі відхилення Росією цієї пропозиції будуть запроваджені нові санкції, зазначає агентство, однак які саме, не уточнюють.

Лідери Фінляндії та Норвегії висловили обережний оптимізм щодо "перемирʼя" в Україні.

Президент Фінляндії Александр Стубб визнав, що не може назвати конкретні терміни досягнення такого "припинення вогню", але "в ідеальному світі перемир'я в Україні буде оголошене протягом вихідних".

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, наразі триває процес консультацій щодо "припинення вогню".

Він поінформував, що вчора Володимир Зеленський телефоном обговорював з Дональдом Трампом, у тому числі, місячне припинення вогню.

Американський президент після розмови з Зеленським у своїй соцмережі Truth Social закликав до 30-денного перемир’я і згадав про санкції.

Він наголосив, що на пропозицію 30-денного перемир’я вже погодилась Україна, але не погодились у Кремлі, та пригрозив Росії санкціями.

"Сподіваюся, якесь прийнятне перемир’я буде дотримуватися і обидві сторони вважатимуться відповідальними за повагу до недоторканності цих прямих переговорів. Якщо перемир’я не будуть поважати, США і партнери застосують нові санкції", – заявив президент Сполучених Штатів.

Трамп додав, що перемир’я має стати підґрунтям для мирної угоди.

В Офісі президента України повідомили, що під час розмови лідери країн обмінялися вітаннями з нагоди Дня перемоги над нацизмом, а також привітали ратифікацію Верховною Радою "угоди про надра".

У Держдепі, до речі, наголосили, що "угода про надра" з Україною не повʼязана з переговорами про припинення вогню.

Зеленський, серед іншого, заявив, що після запровадження 30-денного припинення вогню Україна готова перейти до переговорів у будь-якому форматі.

Вчора ввечері з Дональдом Трампом першу телефонну розмову провів і новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Речник німецького уряду розповів, що вони домовились "швидко вирішити торговельні суперечки", а також погодилися у тому, що війну в Україні потрібно закінчити якнайшвидше і що Росія має погодитися на припинення вогню, щоб "створити простір для перемовин".

Джерела Spiegel в німецькому уряді кажуть, що розмова лідерів тривала приблизно пів години.

Сьогодні Мерц прибув до Брюсселя, де пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир'я в Україні та на мирні переговори.

Під час нічної розмови з Трампом президент Франції Емманюель Макрон привітав чіткий заклик американського лідера до безумовного 30-денного припинення вогню. За словами Макрона, у п’ятницю вранці цей заклик підтримали британські та скандинавські партнери.

"Україна вже майже два місяці тому погодилася на це припинення вогню. Тепер я чекаю, що Росія зробить те саме. В іншому разі ми будемо готові реагувати рішуче, разом з усіма європейцями та в тісній координації з США", – написав президент Франції.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер 9 травня оголосив, що країна запроваджує проти Росії найбільший пакет санкцій, який коли-небудь вводився.

"Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій, який коли-небудь вводився", – заявив Кір Стармер.

В уряді Британії уточнили, що санкції стосуються російського "тіньового флоту" – під них потраплять близько сотні танкерів, які возять російську нафту.

А за словами президента України, відбудеться зустрічі учасників "коаліції рішучих". Макрон підтвердив цю інформацію.

Трибунал для Путіна

Міністри закордонних справ європейських держав та глава дипломатії ЄС Кая Каллас 9 травня прибули до Львова – на виїзну зустріч Ради Євросоюзу у закордонних справах.

Свій візит вони почали з вшанування полеглих українських воїнів на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.

Окрім засідання міністрів закордонних справ ЄС відбулося і засідання Основної групи з питань Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

В українському МЗС уточнили, що до Львова прибули делегації з 35 держав Європи.

Ще вранці міністр закордонних справ у новому уряді Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що спецтрибунал щодо агресії Росії проти України буде центральною темою неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Міністри закордонних справ держав Європи у спільній заяві привітали завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України в рамках Ради Європи.

Вони підкреслили, що після створення Спеціальний трибунал, відповідно до свого статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини.

Міністри повідомили, що з нетерпінням чекають на засідання Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року, яке стане наступним кроком на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи.

Зокрема, наступної середи, 14 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Люксембурзі глава МЗС Андрій Сибіга офіційно ініціює створення трибуналу.

Далі, за тиждень-два, пакет документів щодо трибуналу офіційно затвердять у Страсбурзі, а потім Україна і Рада Європи підпишуть угоду про створення Спецтрибуналу як міжнародної організації та статут трибуналу.

Потім відбудеться найдовший етап: європейські й не лише європейські країни запросять підписати "розширену часткову угоду" щодо їхньої участі у роботі трибуналу. Парламент кожної з цих держав має цю угоду ратифікувати, і не усюди це буде просто зробити.

Лише після того, як збереться певна кількість ратифікацій, яку має наперед визначити Рада Європи – трибунал зможе повноцінно запрацювати.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив упевненість, що у новоствореному трибуналі мають бути засуджені найвищі керівники РФ.

"Президент Росії, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Росії – всі вони міжнародні злочинці, і трибунал у майбутньому винесе відповідні вироки (щодо цих керівників РФ)", – заявив він.

Висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики ЄС Кая Калас наголосила, що існує можливість винесення вироків ще до арешту топпосадовців РФ.

До речі, підсудними в рамках трибуналу за злочин агресії Росії проти України будуть не лише керівники РФ.

Повідомляється, що серед обвинувачених точно буде також самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко. Київ також має намір довести вину північнокорейського лідера Кім Чен Ина, хоча тут є складнощі.

Кая Каллас вважає, що наявні докази дозволяють розраховувати на швидкі рішення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив, що зараз ЄС створює основу для Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Це момент, коли держави мають виконати політичну волю, яку вони продемонстрували сьогодні. Правосуддя також потребує ресурсів. Фінансування має бути забезпечено, а необхідна підтримка надана для функціонування майбутнього трибуналу", – додав генеральний секретар Ради Європи.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до представників понад 40 країн, які зібралися 9 травня у Львові, закликав Європу та "демократичних друзів у світі" надати політичну підтримку створенню трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про те, як працюватиме спецтрибунал, кого судитиме та що не вдалося втілити, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі.

Фіцо та Вучич у Москві

9 травня господар Кремля Владімір Путін приймав парад на Червоній площі у Москві.

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга пояснює, що день погодження трибуналу обрали не випадково.

"Путін може вважати себе "переможцем", але скільки б ти себе ним не вважав – покарання незворотне. І саме цей сигнал ми даємо сьогодні", – заявив він.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Вчора ввечері Вучич розповів про "братерську зустріч" з Фіцо у Москві.

Представники словацької опозиції назвали візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви ганьбою для країни та плювком в обличчя її союзникам у Європейському Союзі та НАТО.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що присутність лідерів країн у Москві 9 травня викликає сором, адже ситуація щодо агресії в Україні є чорно-білою.

"Присутність на параді перемоги у країні, яка бомбардує міста, лікарні й дитячі садки, і хто спричинив протягом трьох років загибель і поранення понад мільйона людей, є соромом", – акцентував польський прем’єр.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що іноземні лідери, які 9 травня приїхали в Москву, беруть участь у російській пропаганді.

За словами Ліпавського, він радий, що чеські офіційні політики не поїхали в Москву.

"Вважаю, що поки Владімір Путін і його соратники влаштовують парад на Красній площі в Москві, важливо, щоб ми продемонстрували єдність з Україною. Ви можете бачити тут (у Львові. – Ред.) міністрів – не лише з ЄС, а й з багатьох інших європейських країн", – наголосив чеський міністр.

Причому премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо зачепила критика з боку головної дипломатки Європейського Союзу Каї Каллас у звʼязку з його візитом до Москви 9 травня.

"Як високопоставлена чиновниця Європейської комісії, ви не маєте абсолютно ніякого права критикувати суверенного прем'єр-міністра суверенної країни, який конструктивно підходить до всіх європейських питань", – вважає Фіцо.

А німецького депутата від Соціал-демократичної партії Ральфа Штегнера критикують через зустріч із довіреними особами Путіна в Баку.

Більш того, контакти з Путіним і його посіпаками відбуваються на тлі ризиків агресії Росії проти країн НАТО.

Прем’єр Нідерландів припускає, що РФ за кілька років може почати війну у Північній Європі.

Шпигунський скандал з Угорщиною

Вранці 9 травня Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема, "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто "це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю".

"В Україні часто лунає антиугорська пропаганда, і в багатьох випадках вона виявлялась абсолютно необґрунтованою", – додав Сійярто.

Згодом очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Він повідомив, що двоє "шпигунів", які начебто діяли під дипломатичним прикриттям в посольстві України в Будапешті, були 9 травня вислані з Угорщини. Рішення щойно було передано українському послу в Будапешті.

Угорська влада стверджує, що заява України про викриття розвідувальної мережі Угорщини на своїй території свідчить про співпрацю Києва та опозиційної партії "Тиса".

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини.

Угорський журналіст Саболч Паньї стверджує, що спецслужби угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана шпигували за Україною ще кілька років тому.

Нагадаємо, Угорщина блокує шлях України до членства в ЄС.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас стверджує, що ЄС має розуміння, як діяти, якщо угорське вето щодо вступу України не буде подолане.

Щодо партнерства з Україною

ЄС передасть 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК, а Франція використає доходи з заморожених росактивів на обслуговування САУ Caesar в Україні.

Тим часом Бельгія, не маючи жодних гарантій, що санкції ЄС будуть продовжені цього літа, заявляє, що готова допомогти у створенні міжнародної коаліції для збереження російських активів замороженими.

Бельгійський кліринговий центр Euroclear тримає левову частку російських активів в Європі, що перебувають під санкціями – за оцінками, понад 180 мільярдів євро в державних і приватних активах – які ЄС заморозив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Україна та Нідерланди підписали меморандум про захист критичної інфраструктури.

Країни Північної Європи запросили Україну до розширеного партнерства.

Норвегія виділила майже 50 млн євро на українців, які тікають від російської агресії, а також продовжить допомагати з евакуацією українських пацієнтів.

А Британія виділяє додаткові 29 млн євро на гуманітарні проєкти в Україні.

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