Германия передала Украине партию спецтехники для восстановления энергоинфраструктуры

В Украину поступила новая партия спецтехники для восстановления энергетической инфраструктуры, которую передала Германия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Украинским энергетикам передали два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях.

Минэнерго

Это часть партии из 16 единиц спецтехники на сумму в 2,3 млн евро, приобретенных в рамках Украинско-Германского энергетического партнерства и благодаря кампании по сбору средств и закупок, реализованной Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

Реклама:

Часть авто уже доставлены в Украину и помогают энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей.

Остальные машины получат операторы системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительные единицы техники поедут в Харьковскую и Николаевскую области.

Ранее стало известно, что литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование на сумму более 4 млн евро.

Также напомним, Эстония добавит 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.