Соглашение по безопасности Украины и Польши могут подписать до июльского саммита НАТО

Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Польшей в продолжение Вильнюсской декларации G7 могут финализировать и подписать до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.

Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", об этом в общении со СМИ в Праге сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Сикорский сказал, что во время переговоров с союзниками в НАТО проинформировал их о продолжающихся переговорах с Украиной по двустороннему соглашению по безопасности.

Он отметил, что переговоры "продвигаются хорошо" и что есть надежда подписать соглашение до саммита НАТО в Вашингтоне, первый день которого – 9 июля.

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Напомним, 31 мая во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон объявили о подписании двусторонних соглашений с Норвегией, Швецией и Исландией.

Общее количество двусторонних соглашений по безопасности Украины с партнерами в рамках Вильнюсской декларации G7 возросло до 15.

Перед этим Киев подписал двусторонние соглашения с Португалией, Испанией и Бельгией.