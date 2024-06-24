В Еврокомиссии предупредили об угрозе вмешательства РФ в выборы в Германии

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова предупреждает о рисках вмешательства России в выборы в немецкий Бундестаг, которые состоятся в следующем году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Юрова заявила в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

Она отметила, что сейчас Европа живет "в новую эру враждебного влияния".

"Я боюсь, что Voice of Europe является планом для дальнейших операций – в том числе накануне всеобщих выборов в следующем году. Это фальшивое средство массовой информации, вероятно, является лишь верхушкой айсберга", – сказала вице-президент ЕК, имея в виду платформу, причастную к кампании влияния на выборы в Европарламент, которая распространяла российскую пропаганду в ЕС.

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Она добавила, что это может быть скопировано как метод.

Юрова отметила, что когда речь идет о российской дезинформации, Германия, Франция и Польша находятся под чрезвычайным давлением.

Кремлевский правитель Владимир Путин пытается инвестировать именно в эти центральноевропейские страны, "потому что надеется получить большую прибыль от изменения общественного мнения", указала она.

Юрова призвала к большему сопротивлению в ЕС: "Потому что опасность становится еще больше".

Напомним, чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

В мае медиакомпания была внесена в санкционный список Евросоюза.