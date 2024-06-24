В правительстве Германии отвергли идею депортации безработных украинских беженцев

Правительство Германии отвергает идею депортации украинских беженцев, которые не желают работать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

Представитель Министерства иностранных дел в Берлине объяснил невозможность депортаций тем, что Россия ежедневно атакует объекты по всей Украине и пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.

"Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место", – подчеркнул он, отвечая на соответствующее требование лидера баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александера Добриндта.

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"Более чем через два года после начала (полномасштабной) войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины", – сказал ранее Добриндт.

Ранее сообщалось, что в рамках программы ускоренной интеграции украинцев в рынок труда Германии Jobturbo удалось привлечь около 33 тысяч человек – в шесть раз меньше, чем ожидало немецкое правительство.

Федеральный министр труда Германии Губертус Хайль призывал работодателей брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.

Напомним, ранее ряд политиков в Германии призвал отменить стандартную помощь по безработице для украинских беженцев в стране – так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld).