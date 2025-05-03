Во Франции взяли под стражу 19 подозреваемых в серии нападений на тюрьмы

Девятнадцать подозреваемых по делу о нападениях на тюрьмы и тюремных надзирателей во Франции были взяты под стражу.

Об этом заявила в субботу прокурор Парижа Лора Беккуа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Всего перед судом накануне, 2 мая, предстали 21 подозреваемый в причастности к серии нападений на тюрьмы во Франции в возрасте от 15 до 37 лет. Двоих несовершеннолетних поместили в исправительный центр, остальных – взяли под стражу.

Среди подозреваемых есть вероятный создатель "первого Telegram-канала под названием DDPF ("Защита французских заключенных". – Ред.) и автор текста заявления... с критикой условий содержания в тюрьмах", сказали в прокуратуре Парижа.

Именно Telegram-канал, как считают правоохранители, стоит за нападениями, и его владельца вскоре будут судить "по фактам, связанным с криминальной наркоторговлей в Марселе", добавили там.

Всего в ходе масштабных рейдов в начале этой недели во Франции задержали 30 человек, которых считают связанными с нападениями, в том числе четырех несовершеннолетних. Семерых впоследствии отпустили, не объявляя подозрения.

Напомним, в середине апреля сообщили о серии нападений на французские тюрьмы или уничтожении автомобилей работников в нескольких городах. После этого насчитали 15 подобных инцидентов.

В правительстве считают, что за волной нападений стоят наркоторговцы.