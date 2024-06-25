Ассанж заключил сделку с США и вышел из британской тюрьмы

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж накануне вышел из английской тюрьмы Белмарш и покинул территорию Великобритании.

Об этом говорится в сообщении WikiLeaks в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Как указано, Ассанж длительное время вел переговоры с Министерством юстиции США, что привело к соглашению, которое пока официально не завершено.

В WikiLeaks проинформировали, что Ассанж отправился в Австралию.

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"Джулиан Ассанж на свободе. Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя там 1901 день (более 5 лет. – Ред.). Он был освобожден под залог Высоким судом Лондона и во второй половине дня вышел на свободу в аэропорту Станстед, где сел на самолет и вылетел из Великобритании", – говорится в заявлении WikiLeaks.

Как сообщает CNN, Ассанж согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с публикацией конфиденциальных военных документов.

Соглашение позволит ему избежать заключения в Соединенных Штатах.

Согласно условиям нового соглашения, прокуроры Министерства юстиции будут требовать 62-месячного заключения, что равно сроку, который Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима, пока он боролся против экстрадиции в США. Соглашение о признании вины засчитает это время, что позволит Ассанжу немедленно вернуться в Австралию, его родную страну.

Соглашение еще должно быть утверждено федеральным судьей.

Дело Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Прокуратура США выдвинула Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения – 175 лет.

В марте Высокий суд Лондона принял решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отсрочив его потенциальную экстрадицию из Британии в США.

В мае суд разрешил Ассанжу подать новую апелляцию на его потенциальную экстрадицию из Великобритании в США.