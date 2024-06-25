Крупнейший авиаперевозчик Европы вводит экологический сбор: может достигать 72 евро

Авиакомпании группы Lufthansa – крупнейшего авиаперевозчика в Европе – с 2025 года будут включать доплату в размере до 72 евро за билет, чтобы покрыть расходы в рамках новой системы квоты на вредные выбросы в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Lufthansa сообщила 25 июня.

Доплата будет касаться билетов, забронированных с 26 июня, и рейсов, вылетающих из европейских стран. В зависимости от расстояния путешествия она составит от 1 до 72 евро.

"Группа авиакомпаний не сможет самостоятельно нести дополнительные расходы, которые будут последовательно расти и связаны с регуляторными требованиями, в ближайшие годы", – говорится в пресс-релизе Lufthansa.

Реклама:

Там добавили, что доплата пойдет на возмещение стоимости квот на выбросы для авиационного транспорта, введенных Евросоюзом, которые вступят в силу в этом и следующем году.

В состав группы Lufthansa входят такие перевозчики, как Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines.

Напомним, в конце 2022 года ЕС согласовал систему торговли квотами на выбросы (ETS) и мандатами на использование экологического авиационного топлива (SAF).

К 2030 году выбросы в секторах, для которых действует ETS, должны сократиться на 62% по сравнению с 2005 годом. Для этого на уровне ЕС будут единовременно снижены квоты на выбросы: в 2024 году – на 90 миллионов тонн эквивалента CO2, в 2026 году – на 27 миллионов тонн эквивалента CO2.