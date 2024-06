Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против Беларуси

Комитет постоянных представителей ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС в X (Twitter).

В среду послы ЕС достигли принципиального согласия по новому пакету санкций.

"Этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций", – отметило бельгийское председательство.

EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus 🇧🇾.

This package will strengthen our measures in response to Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions.