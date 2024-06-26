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Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против Беларуси

Новости — Среда, 26 июня 2024, 14:13 — Иванна Костина

Комитет постоянных представителей ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС в X (Twitter).

В среду послы ЕС достигли принципиального согласия по новому пакету санкций.

"Этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций", – отметило бельгийское председательство.

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Напомним, Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

Среди лиц, на которых расширили санкции Евросоюза в рамках 14-го пакета, оказались мать главы Чечни Рамзана Кадырова, глава Военно-морского флота РФ и многие другие российские чиновники, а также лагерь "Артек" и актер Иван Охлобыстин.

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