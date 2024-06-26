ЕС поставил на венгерско-украинскую границу сканер для увеличения пропускной способности

Европейская комиссия в среду объявила о доставке финансируемого ЕС сканера для увеличения пропускной способности на венгерско-украинской границе

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Еврокомиссии.

Новый мобильный грузовой сканер, который финансируется ЕС для улучшения торгового потока, 25 июня был доставлен на венгерско-украинский пограничный пункт пропуска в Чопе. Этот подарок стоимостью около 2,5 млн евро является частью проекта "Пути солидарности Украина-ЕС".

Рентгеновские сканеры имеют решающее значение для таможенных операций, поскольку они позволяют осуществлять бесконтактный досмотр товаров. Новый сканер позволит таможенникам быстро и эффективно проверять грузы, выявляя незаконные или запрещенные предметы за считанные минуты, способствуя при этом беспрепятственному прохождению законной торговли.

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Это ускорит пограничный контроль и повысит точность проверок, одновременно предотвращая повреждение товаров благодаря уменьшению потребности в физическом досмотре.

Кроме того, в рамках проекта также проводится обучение сотрудников таможни и ведется работа по обеспечению бесперебойного электроснабжения стационарных сканеров, расположенных в других пунктах пересечения границы.

Еще две сканирующие системы будут поставлены до января 2025 года.

"Ускорение пограничных процедур означает сокращение времени ожидания для водителей грузовиков, быструю логистику для компаний по обе стороны границы и более эффективную работу для органов пограничного контроля.

Этот новый сканер – один из многих примеров того, как "полосы солидарности" помогают поддерживать нашу торговлю с Украиной – в пользу обеих экономик", – сказала Адина Вэлян, еврокомиссар по вопросам транспорта.

Напомним, 20 июня Еврокомиссия и Украина на год продлили действие соглашения о либерализации грузовых перевозок, известное как "транспортный безвиз".

Соглашение отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также Соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов: владельцев водительских удостоверений, выданных одной из сторон, освобождают от требования иметь международное водительское удостоверение.

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