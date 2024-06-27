Мелони осудила запрет ЕС на газовые и дизельные автомобили

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что запрет на продажу новых газовых или дизельных автомобилей в Евросоюзе с 2035 года "не имеет смысла".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

В своем выступлении в итальянском парламенте она подчеркнула, что уменьшение выбросов – "это путь, которым мы хотим идти, но со здравым смыслом".

"Зеленая перспектива преследуется даже ценой принесения в жертву целых производств и промышленных секторов, таких как автомобильный", – добавила Мелони, критикуя меры, которые, по ее словам, "обрекут (Европу) на новую стратегическую зависимость, такую как китайские электромобили".

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Глава правительства Италии отметила, что утверждать обратное – "это просто идеологическое безумие", которое она пообещала пытаться исправить.

Премьер пообещала "пересмотреть наиболее идеологические правила в рамках Зеленого курса и обеспечить технологическую нейтральность".

"Уменьшение загрязнения не должно происходить за счет экономической и социальной устойчивости, а за счет защиты и продвижения европейского производства и сохранения десятков тысяч рабочих мест", – убеждена Мелони.

Она заверила, что никто никогда не отрицал, что электрические транспортные средства могут быть частью решения по декарбонизации транспорта.

"Но мы хотим защитить природу вместе с людьми", – резюмировала премьер, указав, что "в последние годы происходило обратное, и человеческая деятельность слишком часто считалась вредной для природы".

Запрет на продажу новых газовых или дизельных автомобилей до 2035 года был одобрен в прошлом году, но был частью негативной реакции на "зеленую" политику, которая наблюдалась на нынешних выборах в Европарламент.

Недавно страны Евросоюза окончательно одобрили масштабный и долгожданный план о восстановлении окружающей среды, который предусматривает восстановление всех экосистем, которые в этом нуждаются, к 2050 году.

В течение нескольких месяцев план сталкивался с оппозицией со стороны нескольких стран-членов ЕС на фоне непрекращающихся протестов фермеров, что привело к тому, что законопроект зашел в тупик.

Европейская комиссия предложила принять регламент еще в июне 2022 года в рамках стратегии ЕС по биоразнообразию, учитывая то, что более 80% европейских экосистем находятся в плохом состоянии.

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