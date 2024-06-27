Еврокомиссия: Ни один кандидат на вступление в еврозону не отвечает критериям

Европейская комиссия обнародовала отчет, в котором дала оценку прогрессу, достигнутому странами-членами, не входящими в еврозону, на пути к введению евро.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Отчет охватывает шесть стран-членов, не входящих в еврозону, которые юридически обязались ввести евро: Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.

"Государства-члены, которые рассматриваются в отчете, демонстрируют смешанные результаты с точки зрения номинальной конвергенции. Ни одна из этих стран-членов пока не соответствует всем критериям, необходимым для вступления в еврозону", – говорится в отчете ЕК.

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При этом Болгария является единственной страной, которая соответствует всем критериям, кроме одного, и национальное законодательство которой можно считать совместимым с правилами Экономического и валютного союза.

Национальное законодательство в денежно-кредитной сфере в других пяти исследуемых странах не полностью совместимо с правилами Экономического и валютного союза, добавили в Еврокомиссии.

Вступление в еврозону является открытым процессом, основанным на правилах. Отчет основывается на критериях конвергенции, изложенных в статье 140(1) Договора о функционировании Европейского Союза. Критерии конвергенции включают ценовую стабильность, устойчивость государственных финансов, стабильность обменного курса и сближение долгосрочных процентных ставок.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявлял, что его правительство не будет заниматься вопросом перехода на евро. Как отметил чешский премьер, до конца избирательного периода Чехия не будет соответствовать критериям, необходимым для введения евро.

Стоит также отметить, что, согласно последним опросам, подавляющее большинство поляков не хотят, чтобы их страна присоединилась к еврозоне.