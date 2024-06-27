В Армении заявили о готовности "полностью нормализовать" отношения с Турцией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов полностью нормализовать отношения с Турцией, которые традиционно были враждебны из-за поддержки Анкарой Азербайджана.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Армения", об этом Мирзоян заявил на пресс-конференции в четверг, 27 июня, с эстонским министром иностранных дел Маргусом Тсахкной.

По словам армянского министра, во время общения с Тсахкной он рассказал о последних событиях на Южном Кавказе, "включая процесс нормализации отношений с нашими соседями".

"Армения готова установить с Турцией дипломатические отношения и открыть границы. В результате диалога с нашими турецкими коллегами мы уже достигли конкретных договоренностей для того, чтобы очертить наши дальнейшие шаги в направлении полной нормализации отношений", – добавил он.

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Среди прочего, Мирзоян подтвердил готовность Еревана открыть границу с Турцией, закрытую с 1993 года, для граждан третьих стран и граждан Армении и Турции, имеющих дипломатические паспорта.

"Пришло время имплементировать договоренности и увидеть результаты всего этого на земле", – подытожил глава МИД Армении.

Турция и Армения имеют тяжелую общую историю в основном из-за геноцида некогда значительного армянского меньшинства Турции в 1915 году. Армения также исторически больше попадала в сферу влияния России на Кавказе, а Азербайджан поддерживал более тесные связи с Турцией.

Хотя Анкара признала Армению после провозглашения ею независимости в 1991 году, с 1993-го общая граница двух стран была закрыта – тогда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза.

Тем не менее, в феврале 2023-го из-за землетрясения Армения и Турция приоткрыли границу на КПП, которая была "заморожена" уже 35 лет. В том же году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стремится наладить отношения с Турцией.