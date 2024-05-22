Ультраправый победитель выборов в Нидерландах ожидает, что правительство сформируют до конца июня

Лидер ультраправых в Нидерландах Герт Вилдерс заявил в среду, что ожидает, что новое правое правительство заработает до конца июня, хотя он еще не нашел подходящего кандидата на премьер-министра, который бы его возглавил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По его словам, он ожидает, что на формирование кабинета министров, вероятно, понадобится еще пять недель.

"Я уверен, что мы найдем решение", – сказал Вилдерс во время дебатов по коалиционному соглашению, имея в виду, что остается неизвестным, кто именно станет премьером.

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Вилдерс заявил, что любой новый глава правительства не будет "на поводке" у политических лидеров в парламенте, но ожидается, что тот будет придерживаться планов, изложенных в коалиционном соглашении.

Ранее нидерландский политик Рональд Пластерк, который фигурировал среди вероятных кандидатов на должность премьер-министра, отказался от должности после того, как оказался в центре спора из-за патента на лечение рака.

На прошлой неделе четыре нидерландские партии, в том числе и Партия свободы Вилдерса, которые с конца ноября вели переговоры о новой коалиции после парламентских выборов, договорились о формировании правительства.

Коалиционные переговоры достигли большего прогресса с тех пор, как лидер Партии свободы несколько смягчил свою радикальную риторику и согласился не быть премьер-министром, чтобы сформировать коалицию.

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