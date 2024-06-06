Укр Рус Eng

Правительство Германии одобрило план тотальной обороны на случай агрессии России

Новости — Четверг, 6 июня 2024, 16:38 — Олег Павлюк

Немецкое правительство, учитывая прогнозы возможного нападения России на Североатлантический альянс, обновило "рамочную директиву о тотальной обороне" времен холодной войны, которая определяет меры безопасности на случай агрессии.

Об этом пишет "Европейская правда", в распоряжении которой есть текст директивы.

План "тотальной обороны" основывается на предположении, что в случае нападения России на НАТО немецкие войска будут переброшены на восточный фланг.

В случае нападения на Германию федеральное правительство должно немедленно объявить об этом по радио и интернет. Бундестаг до завершения агрессии нельзя будет распустить, власти будут использовать "специальные технологии" для обмена секретной информацией, а СМИ должны "без задержки" оповещать население о важных новостях.

Реклама:

Предполагается, что немцы должны будут использовать для укрытия подвальные помещения в "прочных зданиях", подземные автостоянки или подземные железнодорожные станции. Больницы должны быть готовы к наплыву пациентов. При необходимости власти могут отдавать приказ об эвакуации, при этом семьи нельзя будет разлучать.

От дезинформации до войны в космосе: Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО

На время войны власти Германии будут контролировать поставки продовольствия, иметь стратегический резерв продуктов длительного хранения (рис, бобовые, сгущенное молоко) и при необходимости регулировать цены или вводить систему талонов на продукты. Она также может обязывать компании работать исключительно на нужды обороны и изымать имущество для армии.

План "тотальной обороны" подробно регламентирует работу коммунальных служб и критической инфраструктуры. К примеру, мусор нужно обязательно убирать, чтобы предотвратить эпидемии, а военная техника будет иметь абсолютный приоритет на дорогах и железной дороге. Метеорологические службы на время войны могут из соображений безопасности не сообщать прогноз погоды.

Также в Германии в таких условиях возвращается обязательная военная служба.

Кроме того, все граждане с 18 лет должны будут работать на работах, причем они могут быть обязаны работать в выходные и праздничные дни.

Напомним, недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости быть готовыми к войне до 2029 года. В то же время канцлер Олаф Шольц заверил, что сделает все возможное, чтобы не допустить втягивания Германии в войну.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Война с РФ
Реклама: