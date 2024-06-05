Министр обороны Германии: Мы должны быть готовы к войне до 2029 года

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет усилить оперативную готовность Бундесвера, учитывая угрозы со стороны России.

Его заявление приводит Zeit, сообщает "Европейская правда".

Писториус убежден, что нужно готовиться к потенциальной войне.

"Мы должны быть готовы к войне до 2029 года. Мы должны действовать как сдерживающий фактор, чтобы не допустить худшего", – подчеркнул немецкий министр.

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По его словам, "в чрезвычайных ситуациях нам нужны молодые мужчины и женщины, которые могут защитить эту страну".

Поэтому, считает глава Минобороны Германии, в стране необходима "новая форма военной службы", которая "не может быть полностью свободной от обязательств".

Ранее глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выразил убеждение, что "окно возможностей" Североатлантического альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.

Ряд европейских стран НАТО ранее предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

По мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.