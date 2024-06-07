FT: Еврокомиссия даст положительную устную оценку по евроинтеграционным реформам Украины

Дипломатические источники подтверждают, что Еврокомиссия в пятницу предоставит в целом положительную устную оценку по выполнению Украиной рекомендаций, изложенных в ноябрьском отчете о расширении.

Об этом со ссылкой на трех анонимных собеседников сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

Трое собеседников издания говорят, что в пятницу Еврокомиссия сообщит, что Украина достигла необходимых критериев в определенных сферах – антикоррупционной, контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и в сфере обеспечения прав нацменьшинств, и рекомендует начинать с Украиной переговоры о вступлении.

Венгрия ожидаемо выразит несогласие, продолжая утверждать, что права венгерского меньшинства нарушаются.

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Перед этим редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк также сообщал, что устная оценка для Украины и Молдовы должна быть положительной.

Ранее сообщалось, что Венгрия на встрече послов ЕС 29 мая блокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

Как известно, ЕС и Украина надеются официально начать переговоры до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии.

По данным источников, брюссельские чиновники настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз 25 июня.

Министр иностранных дел Бельгии, которая сейчас председательствует в ЕС, подтверждала намерения организовать межправительственную конференцию с Украиной, которая является фактически запуском переговоров, до завершения бельгийского председательства.