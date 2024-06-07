Нидерланды вместе с другими странами ЕС будут строить боевые машины и Patriot для Украины

Правительство Нидерландов, которое вскоре уходит в отставку, приняло решение, направленное на ускорение производства оборонной техники для Украины и для собственного использования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

С этой целью Нидерланды ищут сотрудничества с другими европейскими странами и с нидерландской оборонной промышленностью.

Например, Нидерланды будут сотрудничать с Данией и Швецией в создании боевых машин пехоты CV90 для Украины. 400 миллионов евро пойдут в шведский фонд для строительства этих машин. Дания ранее сделала выбор в пользу сотрудничества со шведами. Производство этих БМП CV90 в основном происходит в Нидерландах (180 из 230 машин).

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"Европейские производственные мощности должны быть увеличены для Украины, но также и для нас самих", – сказала министр обороны Кайса Оллонгрен.

"Наши вооруженные силы должны быть готовы к бою, и сроки поджимают", – отметила она.

Кроме того, в Германии появится европейский конвейер по сборке ракет Patriot, в котором Нидерланды также участвуют. Правительство уже объявило об этом ранее.

"Американский производитель дал разрешение на строительство Patriot в Европе. Это ускорит производство", – сказала Оллонгрен.

25 миллионов евро также зарезервировано для стартапов, а 54 миллиона евро пойдут нидерландской оборонной промышленности на разработку беспилотников для "собственного использования" вооруженными силами. Кроме того, политика закупок будет больше сосредоточена на скорости и на том, произведено ли оборудование в Европе, а не на стоимости.

Эти проекты, как считают в правительстве, должны привести к тому, что нидерландская и европейская оборонная промышленность будут производить быстрее и более инновационно, как для Украины, так и для собственного оборонного развития.

Напомним, командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что страны НАТО "готовы к коллективной территориальной обороне", но нуждаются в большем количестве военной техники.

Ранее глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выразил убеждение, что "окно возможностей" Североатлантического альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.