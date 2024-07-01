Польша остановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные перевозки

Польша прекратила пропуск на въезд и выезд украинских грузовиков, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет "Европейская правда".

С полуночи 1 июля польская сторона в пунктах пропуска приостановила пропуск на въезд и выезд украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки – разрешения или книжки ЕКМТ.

Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.

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Книжка ЕКМТ – многостороннее разрешение, выдаваемое перевозчику и позволяющее ему свободно работать и ездить среди 44 стран-участниц Европейской конференции министров транспорта.

Напомним, 20 июня ЕС продлил действие "транспортного безвиза" с Украиной еще на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года, но соглашение содержит обновления.

Подробно об изменениях в соглашении – в колонке заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача "Транспортный безвиз" по обновленным правилам: о чем договорились Украина и ЕС.